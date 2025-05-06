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Dörtyol’da Kamyon, Otomobili Sürükledi

DÖRTYOL’DA KAMYONUN OTOBİLE ÇARPMASI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Musa Kazım Arıkan Bulvarı’nda gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonu, “kör nokta” olarak adlandırılan bir bölgeden sollama yapan otomobile çarptı. Kazanın sonucu olarak hafriyat kamyonu, otomobili bir süre sürükledikten sonra, otomobil savrularak park halindeki bir motosiklete çarptı.

OLAYDA YARALANAN YOK

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Kazanın meydana gelmesi, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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