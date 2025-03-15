Dörtyol’da Konteyner Yangını Kontrol Altında

YANGIN OLAYI HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde depo olarak kullanılmakta olan konteynerlerde yangın meydana geldi. Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde yer alan bir arazide gerçekleşti. Bu alandaki depo amacıyla kullanılan konteynerler, aniden alevler içerisinde kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarı üzerine derhal bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili detaylar henüz netleşmedi.