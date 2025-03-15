Dörtyol’da Kumar Denetiminde Ceza Yağdı

DÖRTYOL’DA KUMAR VE YASA DIŞI BAHİS DENETİMİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kumar ve yasa dışı bahis denetimlerinde toplamda 15 işyeri kontrol edildi. Bu denetimlerde kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sürekli devam ediyor.

KONTROLLERDE SİGARA VE KUMAR SUÇLARI TESPİT EDİLDİ

Dörtyol ilçesinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulamalarının denetimlerinde 15 işyeri incelendi, toplamda 160 şahıs sorgulandı. Denetimler sırasında, bir iş yerinde sigara içildiği ve bir diğerinde kumar oynandığı tespit edildi. Bu işlemler sırasında 108 iskambil kağıdı ve 300 TL de ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 3 şahsa 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, iş yeri sahibi M.C.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.