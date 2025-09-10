Haberler

Dörtyol’da Kumar Yapanlara Cezalar Verildi

DÖRTYOL İLÇESİNDE KUMAR BASKINI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 TL para cezası uygulandı. Hatay’da güvenliği sağlamak isteyen polis ekipleri, çalışmalarını sürdürerek, kumar faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Ekipler, Dörtyol ilçesindeki Numune Evler Mahallesinde yer alan bir işyerinde sigara içildiğini ve 4 şahsın bir masada kumar oynadığını tespit etti. İş yerinin sahibinin yerine mesul müdür olarak kalan kişinin belgesi eksik olduğundan dolayı, adreste bulunan toplam 6 şahıs emniyet güçleri tarafından götürüldü.

MALZEMELER VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Kumar masası üzerinde 108 iskambil kağıdı ve 12 bin 600 TL nakit paranın ele geçirildiği bildirildi. Kumar oynayan 4 kişi hakkında toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, iş yeri sahibi M.B.E. ile mesul müdür olduğunu belirten M.K. hakkında, kumar oynanması için yer sağlama suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

