Dörtyol’da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı, İki Yaralı

DURUMUN AÇIKLAMASI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında otomobil ve motosiklet çarpıştı ve bu kazada iki kişi yaralandı. Olay, Altınçağ Mahallesi’nde yaşandı. E.A. (28) yönetimindeki 01 GP 567 plakalı otomobil, B.U. (30) tarafından sürülen 31 AUV 304 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZA SONRASI YARALILAR

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Servis’e yaptığı ihbar üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Kaza sonucunda yaralanan otomobil sürücüsü E.A. ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü B.U. (30), Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.