Dörtyol’da Pikap Ve TOFAŞ Çarpıştı

TRAFFIC ACCIDENT IN DORTYOL DISTRICT

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir pikap ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Dörtyol’un Altınçağ Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücü kimlikleri henüz belirlenemeyen pikap ile TOFAŞ marka otomobil, mahallede çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde yer alan 4 kişi yaralandı.

EMERGENCY SERVICES RESPOND TO THE SCENE

Çevredeki vatandaşların kazayı fark etmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

POLICE INITIATE INVESTIGATION

Polis ekipleri, kazanın sebeplerini araştırmak üzere olayla ilgili inceleme başlattı. Bu kaza, Dörtyol’da trafikteki güvenliği bir kez daha gündeme getirdi.

