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Dörtyol’da Sahte Altın OPERASYONU Yapıldı

DÖRTYOL’DA POLİSİN KUYUMCULUK OPERASYONU

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyon sonucunda polis ekipleri, kuyumculara yönelik önemli bir baskın düzenledi. Bu operasyon sırasında, standartlara uygun olmayan çok sayıda sahte altın ve tarihi öneme sahip sikke ile objeler ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün mali suçlar ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 5 farklı adresteki kuyumcular hedef alındı.

Elde edilen sahte altınların, standartlara uygun olmadığı ve darphane mührü taşımadığı duyuruldu. Söz konusu altınların aldatma kabiliyeti olduğu belirlendi. Operasyon neticesinde; 10 adet reşat altın, 187 tam altın, 62 yarım altın, 458 çeyrek altın ve 23 gram altın ele geçirildi. Bununla birlikte, yapılan aramalar sırasında iki kuyumcudan ruhsatsız 2 tabanca, 13 fişek, 196 adet Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke, 26 adet çeşitli dönemlere ait obje ve 27 adet altın para ile obje ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak, U.A., E.Ş., İ.T., M.Ö. ve V.T. isimli 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Bu operasyondaki gelişmeler, bölgedeki mali suçlar ile ilgili faaliyetlerin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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