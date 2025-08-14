Dörtyol’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştiriliyor. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki sokak satıcıları olarak belirlenen 12 şüphelinin peşine düştü.

ARALIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özerli, Ocaklı, Yeşil, Numune Evler, Yeşilköy, Altınçağ ve Kuzuculu mahallelerinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 10 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 265,93 gram sentetik kannabinoid, 11,51 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 13 gram metamfetamin, 116 adet Captagon hap, 2 adet Lyrica sentetik ecza, sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 1 kutu aseton ile aparatları, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 30 adet fişek, 29 adet kartuş ve 7 adet ses fişeği ile dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 21 uyuşturucu kullanıcısına da işlem yapıldı.