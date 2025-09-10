Dörtyol’da Yabancı Kadınlar Deport Edildi

DENETİMLERDE YABANCI ÇALIŞANLAR TESPİT EDİLDİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen masaj ve spa salonlarına yönelik denetimlerde, kaçak çalıştırılan 6 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Dörtyol’da faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından insan ticareti kapsamında çalışma ve hijyen belgeleri kontrolü yapıldı.

Denetim sonuçlarına göre, 6 yabancı uyruklu çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı ve çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi. Bu nedenle söz konusu şahıslara toplamda 82 bin 100 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.