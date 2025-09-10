Haberler

Dörtyol’da Yabancı Kadınlar Deport Edildi

DENETİMLERDE YABANCI ÇALIŞANLAR TESPİT EDİLDİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen masaj ve spa salonlarına yönelik denetimlerde, kaçak çalıştırılan 6 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Dörtyol’da faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından insan ticareti kapsamında çalışma ve hijyen belgeleri kontrolü yapıldı.

Denetim sonuçlarına göre, 6 yabancı uyruklu çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı ve çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi. Bu nedenle söz konusu şahıslara toplamda 82 bin 100 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Haberler

Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.