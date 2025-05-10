Dörtyol’da Yedi Kişi Yakalandı, Tutuklandı

7 KİŞİ YAKALANDI

Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmada, işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 7 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6’sı tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

SUÇLARI BELİRGİNLİK KAZANDI

Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan bu operasyonlar, kasten öldürme, kasten yaralama, silah ticareti, belgede sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, şiddet ve tehdit gibi suçlar nedeniyle haklarında adli makamlarca kesinleşmiş hapis cezaları bulunan İ.D., Y.M., M.M.K., S.T., S.A., Y.G. ve E.E. adlı 7 kişinin yakalanmasıyla sonuçlandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

SONUÇLAR VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Emniyet işlemeleri sonrasında adli makamlara yönlendirilen şahıslardan Y.G., serbest bırakıldı. Diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, aranan şahısların takibi ve yakalanması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.