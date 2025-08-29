Dörtyol-Hassa Projesi Ulaşımı Hızlandıracak

GAZİANTEP’I DENIZE BAĞLAYACAK YATIRIM

Gaziantep’in denize en kısa yoldan bağlanması hedeflenen Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi, bölgedeki sanayi ihracat kapasitesini artıracak olan önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi’ne 1,55 milyar euro dış kaynak temin ettik” şeklinde açıklamada bulundu. Proje için gereken imzalar atıldı. Tüneller, Amanos Dağları’nın altından Gaziantep’i İskenderun Limanı’na bağlayacak.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi, hem ulaşım entegrasyonunu güçlendirerek hem de bölgenin lojistik kapasitesini artırarak uluslararası ticaretin kesintisiz akışına katkı sağlayacak. Bu proje, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi stratejik bir öneme sahip. Bakan Şimşek, kredi onaylarından sonra, “Güneydoğu Anadolu Bölgemizin rekabet gücünü artıracak projeye finansman desteği sağladık” diyerek, demir yolu sektörü için sağlanan dış finansmanın toplam miktarının 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaşacağını belirtti.

TÜNELLERİN YAPIM DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Doğuş İnşaat-Eze İnşaat ortaklığı tarafından yürütülen projede, toplam 80 kilometreyi bulan Türkiye’nin en uzun tünelleri inşa edilecek. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle bu projede ilk kazmanın vurulması hedefleniyor. Proje, 2031 yılında tamamlanması planlanıyor ve İskenderun-Gaziantep ile İskenderun-Kahramanmaraş güzergahlarında ulaşımı kısaltarak hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.

İskenderun Körfezi’ndeki limanların Amanos Dağları’na yakın konumu nedeniyle yaşanan lojistik ve depolama alanları yetersizliğine çözüm getiren proje, ihtiyaçların Hassa’daki elverişli alanlar üzerinden karşılanmasına olanak tanıyacak. Bu sayede bölgesel kalkınmaya stratejik katkı sunulacak. Proje kapsamında yapılacak depreme dayanıklı kara ve demir yolu altyapısı, bölgenin kesintisiz erişim kapasitesini güçlendirerek olası afet durumlarında da ulaşım güvence altına alınmış olacak.

DÜNYADAKİ İLK FONKSİYONEL ÜÇLÜ TÜP TÜNELİ

Proje, demir yolu ve karayolu ulaşımını entegre eden fonksiyonel üçlü tüp tünel tasarımıyla mühendislik alanında dünyada bir ilke imza atacak. Tüneller, sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda dünyanın en uzun üçlü tüp tünel sistemi olacak. Proje iki etaptan oluşuyor: İlk etap, Hassa Kavşağı’nda sona eriyor. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan Dörtyol Kavşağı’ndan ayrılarak Amanos Dağları’nın altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı güzergahıyla birleşecek.

PROJE MALİYETİ VE KAYNAKLAR

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi’nin ihalesi iki yıl önce yapıldı ve en düşük teklifi sunan Doğuş İnşaat-Eze İnşaat ortak girişimi tarafından üstlenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda proje için toplamda 1,55 milyar euro dış finansman temin edildi. Projeye ilişkin finansman anlaşmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Société Générale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı. Ayrıca, İsveç ve İtalya’nın ihracat kredi kuruluşları ile İslami kalkınma bankası ile çeşitli uluslararası bankalar destek sağladı.

ULAŞIM AĞINA YENİ EKLENMELER

Bu proje ile ulaşım ağına yaklaşık 26 kilometrelik bağlantı yolu ve 23,5 kilometrelik demir yolunun yanı sıra toplam 3 tünel, 6 alt geçit, 1 üst geçit, 2 köprü, 2 viyadük, 1 derivasyon kanalı, 3 giriş-çıkış gişesi ve 5 menfez yapılması hedefleniyor. Böylece 300 kilometrelik Gaziantep-Mersin yolu 80 kilometreye düşecek.