Dörtyol-Hassa Projesi, Ulaşımı Kolaylaştıracak

PROJEYE BÜYÜK DESTEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun Limanı’nı Orta Koridora bağlayacak Dörtyol-Hassa demir yolu ve otoyol projesi için 1,55 milyar avro dış finansman sağlandığını duyurdu. Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında imzalanan anlaşmayı açıkladı. İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesindeki İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi’nin (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankaların projeye dâhil olduğunu belirten Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız” diye ekledi.

İSKENDERUN GAZİANTEP’E KOLAY ULAŞIM

Bakan Uraloğlu, bu proje ile İskenderun Körfezi’nden Amanoslar’ın arkasındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep’e hem kara hem de demir yoluyla doğrudan ulaşım sağlanacağını ifade etti. Uraloğlu, “Dörtyol-Hassa hattı, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacak. Proje İskenderun Limanı’nı Orta Koridor’a bağlayacak, Akdeniz’e ulaşımı kolaylaştıracak” şeklinde konuştu.

TÜNEL VE OTOYOL BİLGİLERİ

Projenin ilk etabında toplam 55 kilometre demir yolu hattı ve 25 kilometre otoyol olacağını açıklayan Uraloğlu, “Bir demir yolu hattı tüneli ile 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli 2 otoyol tüneli inşa edilecek. Amanos Dağları’nın altından geçecek tüneller 3 farklı tüpten oluşacak ve her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak. Proje 2 etaptan oluşacak ve tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecek. Kara yolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan Dörtyol Kavşağı’na bağlanarak Amanos Dağları altından geçip Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasındaki mevcut kara yoluna entegre edilecek” diye belirtti.

BÖLGESEL KALKINMA SAĞLAYACAK

Uraloğlu, projenin ilk etabı kapsamındaki 25 kilometrelik demir yolunun yıllık 16,3 milyon yolcu ve yaklaşık 10 milyon ton yük taşıma kapasitesini oluşturacağını ifade ederek hattın, bölge illerinin lojistik kapasitesini artırarak sanayi üretiminden turizme kadar çeşitli alanlarda hareketlilik sağlayacağını vurguladı. Bakan Uraloğlu, Dörtyol-Hassa projesinin tamamlanmasıyla mevcut durumda 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahının 38,3 kilometre, 77,3 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahının 15,27 kilometre, 121 kilometrelik Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahının 20,6 kilometre, 78,8 kilometrelik Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahının 53,4 kilometre ve 84 kilometrelik Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahının 29,6 kilometre kısalacağını bildirdi.