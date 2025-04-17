Dörtyol Sanayi’de Araç Yandı

OLAYIN GEÇTİĞİ YERDE YAŞANAN GERİLİM

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki Dörtyol Sanayi’de sıradışı bir olay meydana geldi. Bir vatandaş, İsrail’in zulmüne tepki göstermek amacıyla sanayinin ortasında otomobilini ateşe verdi. Olay anını gören başka bir kişi, durumu cep telefonuyla kaydetti.

BİR GENCİN TEPKİSİ VE GÖRÜNTÜLER

Dörtyol Sanayi içinde yükselen alevleri gören Ahmet Yılmazkaya isimli genç, yanmakta olan dükkanın olduğunu düşünerek olay yerine yöneldi. Otomobilin alevler içinde olduğunu fark eden Yılmazkaya, bu anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Otomobilin sahibi, “Kahrolsun İsrail” diyerek Yılmazkaya’nın yanına geldi. Bu kişi, “Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah’ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksidini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum” diye konuştu.