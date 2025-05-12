DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Enerji Çözümlerini Vurguladı

ENDEKSİ YÜKSELEN ENERJİ MALİYETLERİNE DİKKAT

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yükselen enerji maliyetleri ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında enerji çözümlerinin sanayiciler için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ‘Fabrikalarda Enerji Çözümleri Konferansı’na katılan Çevikel, organize sanayi bölgelerinin enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji üretimi ve yeşil dönüşümdeki rolüne işaret etti. OSB’lerin Türkiye ekonomisinin dinamosu olduğunu ifade eden Başkan Çevikel, “Organize Sanayi Bölgelerimiz, yeşil ve dijital dönüşümün merkezinde yer alarak hem rekabet güçlerini artırmalı hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmalıdır” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDEKİ BAŞARI PROJELERİ

Başkan Çevikel, DOSAB’ta gerçekleştirilen enerji projeleri hakkında bilgi vererek, “Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Enerji Verimliliği Merkezi’nin katkılarıyla elliye yakın firmamızda önemli enerji tasarrufları elde ettik. Tekstil sektöründeki firmalar sayesinde, Bursa’nın enerji verimliliği en yüksek organize sanayi bölgesi konumundayız” diye konuştu. Bu çabalar sonucunda firmaların faturalarında, 10 milyon TL’ye varan iyileştirmeler olduğunu aktaran Çevikel, yerli kaynaklarla çevre dostu elektrik üreten DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali’nin de bölgedeki işletmelerin buhar ve enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığını belirtti. Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri (GES) ile yenilenebilir enerji üretiminde öncü olduklarını vurguladı.

ENERJİ MALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ GEREKİYOR

Konuşmasında sanayicilerin karşılaştığı zorluklara değinen Başkan Çevikel, özellikle yenilenebilir enerji mevzuatı ve artan enerji maliyetleri konularında önemli değerlendirmelerde bulundu. Güneş enerjisi santrali kurmak isteyen sanayicilerin sürekli değişen mevzuata aşina olmalarının zorluk yarattığını aktaran Çevikel, “Sanayicilerimizin bu dinamik mevzuatı takip etmesi ve devletimizin sunduğu teşviklerin etkin bir şekilde duyurulması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu. Türkiye’deki enerji maliyetlerinin rekabet üzerine etkisine dikkat çeken Çevikel, “Tekstil sektörümüz, artan enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle üretimi Mısır gibi ülkelere kaydırma eğiliminde” ifadelerini kullandı.

Başkan Çevikel ayrıca, Mısır’daki sanayi elektrik fiyatlarının Türkiye’dekilere göre çok daha düşük olduğunu belirterek, “Bu büyük fark, enerji maliyetlerinde önemli bir fark oluşturmakta ve yatırımcı tercihlerini etkilemektedir. Sanayicilerimizin üzerindeki bu yükün hafifletilmesi ve küresel rekabette ayakta kalabilmeleri için enerji maliyetlerini düşürecek teşviklerin ve düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi. Konuşmasının sonunda, enerji çözümleri konusunda kamu, özel sektör ve üniversiteler arası iş birliğinin önemine vurgu yapan Çevikel, DOSABSİAD olarak bu platformlarda bilgi ve deneyim paylaşımına büyük önem verdiklerini ifade etti.