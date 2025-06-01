DOSABSİAD Genel Kurulu’nda Başkan Değişimi

GÜÇLÜ BİR AİLE OLARAK YENİ DÖNEM DEĞİŞİMİ

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) 19. Olağan Genel Kurulu, oldukça geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği bu önemli toplantıda, üyelerin oy birliğiyle DOSABSİAD Başkanlığı görevi Onur Kutlualp’e devredildi. Görevi devreden Çevikel, DOSABSİAD’ın büyük bir aile yapısına sahip olduğunu vurgulayarak, “Bugün artık üçüncü kuşak temsilcilerin görev başında olduğu bir yapının ferdi olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Toplam altı yıl süren iki başkanlık dönemim boyunca bana inanan, destek veren tüm yönetim kurulu üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte gerçekten çok güzel işler başardık” ifadelerini kullandı.

YENİ BAŞKANA DESTEK VE BAŞARI DİLEKLERİ

Görev süreleri boyunca DOSABSİAD’ı ulusal ve uluslararası alanda görünür kılmak için çalıştıklarını belirten Çevikel, “Pandemi döneminde ‘işten çıkarma yok’ kararımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştı ve ülke çapında bir kampanyaya dönüştü. Defalarca ‘En İyi Sivil Toplum Kuruluşu’, ‘En Fazla İstihdam Sağlayan Kuruluş’ gibi birçok ödül aldık. Nitelikli iş gücü yetiştirmek için BUTEKOM, BUTGEM gibi kurumlarla iş birliği protokolleri imzaladık. Adımızı Türkiye’nin en büyük kamu ve özel sektör kuruluşlarının protokol listelerine yazdırdık” dedi. Yeni Başkan Onur Kutlualp’in her zaman yanında olacağını ifade eden Çevikel, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

EĞİTİM VE İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VURGUSU

DOSABSİAD Başkanı Onur Kutlualp, teşekkür konuşmasında, üyelerin güveni ile yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Kutlualp, “Bu güvenin, omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Nilüfer Çevikel başkanımıza ve kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarıma, özverili çalışmaları ve bölgemize kattıkları değer için şükranlarımı sunuyorum. Onlardan devraldığımız bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, en temel vazifemiz olacaktır” şeklinde konuştu. Yeni dönemde eğitim konusuna özel bir hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Kutlualp, “Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, mesleki eğitimin sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi için üniversitelerimizle ve eğitim kurumlarımızla mevcut iş birliklerimizi derinleştirecek, yenilerini hayata geçireceğiz” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜÇ ALMAK VE GELECEĞE DİRENCİ ARTIRMAK

Toplantıda söz alan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, DOSAB’ın temellerinin 1970’li yıllarda sanayicilerin ortak bir hayaliyle atıldığını ve bu sürecin DOSABSİAD’ın kuruluşu ile başladığını dile getirdi. Eski, “DOSABSİAD, bu büyük hayali sosyal platformlarda ve iş dünyasında temsil etme görevini 38 yıldır başarıyla sürdürüyor. Her yeni başkan, kendisinden önceki başkanın bıraktığı noktadan daha ileriye gitmek için daha büyük sorumluluk üstleniyor. Şimdi bu önemli görev, Onur Kutlualp ve ekibinde. Geçmişin birikimi ve tecrübesiyle, yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızın katkısıyla bunu başaracaklarına inanıyorum” diyerek, yeni yönetime başarılar diledi.