Döşemealtı’nda Gürültü Ve Titreşim Sorunu

ANTALYA’DA İKAMET BÖLGESİNE YAKIN FİRMA ŞİKAYETLERİ ARTIRDI

Döşemealtı ilçesindeki Çıplaklı Mahallesi’nde yerleşim alanına yakın bir bölgede kurulan ve 24 saat faaliyet gösteren prefabrik fabrikası, mahalle sakinlerinde rahatsızlık oluşturuyor. Fabrika, gürültü, titreşim ve toz yayarak vatandaşların tepkisini topladı. Mahalleli, durumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Döşemealtı Belediyesi’ne aktararak şikayette bulundu.

SÜREKLİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM

Döşemealtı ilçesi, özellikle villa tarzı konutlarıyla dikkat çekerken, Çıplaklı Mahallesi’nde kurulan bu fabrika, yerindeki diğer iş yerleri ve konutların huzurunu etkiliyor. Prefabrik ve hazır beton üretimi yapan fabrikanın büyük ölçüde gürültü ve titreşim yarattığı, ayrıca toz sorununa sebep olduğu belirtiliyor. Sakinler, 24 saat boyunca çalışan fabrikanın yarattığı sarsıntılar nedeniyle evlerinin sürekli sallandığını ve gün içerisinde ses ve toz problemi yaşadıklarını aktarıyor.

“GECE GÜNDÜZ DEPREM OLUR GİBİ”

Fabrikanın 250-300 metre yakınında yaşayan bir vatandaş ise, “Bu işletme çok ciddi şekilde ses ve titreşim çıkarıyor. Üstelik gece gündüz, cumartesi pazar demeden çalışıyor. Çıkardığı sesin kapatılması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Tozdan dolayı etraftaki trafik ışıkları bile gözükmüyor. Ses yüzünden elimizdeki bardakları düşürüyor. Gece ve gündüz sürekli sarsıntı yaşıyoruz. İlk başlarda deprem oluyor sanmıştık. Artık evlerimizin camlarını bile açamıyoruz” diye ifade etti.

BELEDİYEYE YAPILAN ŞİKAYETLERİ İÇEREN BAŞVURULAR

Yaşanan sorunlarla ilgili olarak hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hem de Döşemealtı Belediyesi’ne başvuru yapıldığını, ancak henüz bir adım atılmadığını belirten bir başka mahalleli, fabrikanın hafta sonlarında bile gürültü, titreşim ve toz sorununun devam ettiğini dile getirdi. Bu vatandaş, “Fabrikanın 5 farklı Sıfır Atık Belgesi bulunmakta fakat üretim sürecinde çevre kurallarına dikkat edilmediği ortada” şeklinde konuştu.