Döşemealtı’nda Silah Ticareti Yapıldı

ANTALYA’DA SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir kargo firması üzerinden silah ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde silah ve mühimmat ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik bir çalışma başlattı.

5 KOLİDE RUHSATSIZ TABANCALAR

Ekipler, Döşemealtı’ndaki kargo firması aracılığıyla başka illere gönderilmek üzere 5 kolide 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü ele geçirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Karapürçek’te Midibüs Yangını Çıktı

Karapürçek'te seyir halindeki bir midibüs yangın çıkardı. Sürücü, yolcuları tahliye etti ve itfaiye alevleri kontrol altına aldı.
A Mİllİ KAdın VOleybol TAkımı, FIVB ŞAmpiyonasına Katılacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için kadrosunu açıkladı.

