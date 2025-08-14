Döşemealtı’nda Silah Ticareti Yapıldı

ANTALYA’DA SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir kargo firması üzerinden silah ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde silah ve mühimmat ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik bir çalışma başlattı.

5 KOLİDE RUHSATSIZ TABANCALAR

Ekipler, Döşemealtı’ndaki kargo firması aracılığıyla başka illere gönderilmek üzere 5 kolide 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü ele geçirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.