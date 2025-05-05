Dostluk Antlaşması Paneli Gerçekleşti

YENİ PANELİ DESTEKLEYEN AÇILIŞ KONUŞMASI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanlığı tarafından “Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasının 100. Yıl Dönümünde Türkiye ile Rusya Arasındaki Kültürel ve Entelektüel İlişkiler (1890-1940)” konulu bir panel gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Prof. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner’in moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Türkan Olcay, aynı fakülteden ATAM Haberleşme Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov birer konuşma yaptı. Üstüner, açılış konuşmasında Birinci Dünya Savaşı sonrası meydana gelen gelişmelere temas ederek, bu süreçte bölgesel ve küresel durumların Türkiye ile Sovyetler Birliği ilişkileri üzerinde etkili olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sonrasında barışçıl bir dış politika izlediğini, komşularıyla ilişkileri iyileştirdiğini vurgulayarak, Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’na giden süreci aktardı.

KÜLTÜREL VE BİLİMSEL İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, başkanlık ve faaliyetler hakkında bilgiler verirken, milli mücadele döneminde başlayan Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 1925’te imzalanan Türkiye-Rusya Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması ile güçlenerek devam ettiğini kaydetti. Kılınç, ülkeler arası ilişkilerde siyasetin yanında kültür ve bilim öğelerinin de önemli bir rol üstlendiğini belirtip, Türk-Rus ilişkilerini yalnızca diplomatik bağlamda değil, çok yönlü ve katmanlı tarihsel ilişkiler ağı içerisinde değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

KÜLTÜREL PAYLAŞIMLAR VE DOSTLUK BAĞLARI

Panelde yer alan Doç. Dr. Tanrıverdi, Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasıyla başlayan dönemdeki kültürel ve bilimsel paylaşımların geleneksel Türk-Rus dostluğunu oluşturduğunu ifade ederek, “Rusya İmparatorluğu’ndan Osmanlı Topraklarına Kültürel ve Dini Amaçlı Seyahatler ve Yansımaları” üzerine çalışmasından bahsetti. Tanrıverdi, Rus seyyahların Osmanlı dönemine ait İstanbul hatıralarını, şehrin yapısı, halkı ve kültürü ile ilgili görüşlerini aktardı. Prof. Dr. Olcay, “Bolşoy Tiyatrosu’nun 1935 Yılı Türkiye Turnesi ve Yankıları” konusunu ele alarak, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında müzik alanında yapılan işbirlikleri hakkında bilgi sundu.

ARAŞTIRMALAR VE GELECEK PLANLARI

Prof. Dr. Kolesnikov, Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nın üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırlatarak, 1925 sonrası dönemde Rus-Türk ilişkilerinde bilimsel ve kültürel etkileşimlerin ağırlığına dikkat çekti. Kolesnikov, “1930’lu Yıllarda Rus-Türk Bilimsel İlişkileri” üzerine elde ettiği bulguları aktarmarak, iki ülke akademisyenlerinin dönemsel araştırmalarının önemine vurgu yaptı. Yeni arşiv belgelerinin meydana çıktığını, bu araştırmalara ve işbirliklerine devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

SERGİYLE KÜLTÜREL İLİŞKİLER DESTEKLENİYOR

Panel öncesinde ATAM tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Dönemi Türkiye ile Rusya Arasında Entelektüel Karşılaşmalar” sergisi, kurdele kesim töreni ile açıldı. Sergi, Türk ve Rus arşivlerinden seçilen 18 belge ve gazete haberleri ile iki ülke arasındaki geçmişten gelen ilişkilere ışık tutmayı ve mevcut ile gelecekteki kültürel ve diplomatik ilişkilere katkı sağlamayı hedefliyor. Sergi, 5-9 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.