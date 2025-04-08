Dostluk Maçı Gelsenkirchen’de Yapılacak

MAÇIN DETAYLARI

Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde, Fenerbahçe Legends ile Schalke 04 Traditionsmannschaft arasında bir dostluk maçı organizes ediliyor. 12 Nisan Cumartesi günü, Sportanlage Ückendorf Stadı’nda saat 15.30’da gerçekleştirilecek bu özel karşılaşmada, her iki takımda da forma giymiş ünlü futbolcular sahada olacak. Maç için biletler Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği’nden temin edilebiliyor.

Karşılaşmada Fenerbahçe Legends takımında Serkan Özsoy, Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı, Elvir Boliç, Miroslav Stoch, Bülent Uygun, Ceyhun Fersoy, Ali Bilgin, Önder Turacı, Deniz Barış, Kemal Aslan, Serkan Balcı, Erhan Albayrak, Bruno Alves ve Marcio Nobre gibi tanıdık isimlerin yer alması bekleniyor. Ayrıca, Fenerbahçe Legends’ın teknik ekibinde Yılmaz Vural ve Bülent Uygun da bulunacak. Schalke 04 takımında ise Olaf Thon, Oliver Reck ve Ailton Goncalves gibi futbolcular mücadele edecek.

DOSTLUK TEMASINDA DÜZENLENİYOR

Karşılaşmanın, Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlendiği vurgulanıyor. Bu etkinlik, iki takımın geçmişteki başarılarını anmak ve futbol aracılığıyla dostluk köprüleri kurmak adına önemli bir fırsat sunuyor. Maç öncesi ve sonrası etkinlikler ile katılımcılar arasında sosyal bir bağ oluşturulması hedefleniyor.