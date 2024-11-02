“Dostu Tarafından Darbe Alan İbrahim”

İBRAHİM TATLISES’İN ÜZÜCÜ AÇIKLAMASI

İbrahim Tatlıses üzücü bir açıklama yaptı. Dostundan ağır darbe aldığını dile getiren ünlü sanatçı, sitemini açıkça ifade etti. İbrahim Tatlıses’in Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile yaşadığı sorunlar sır değil. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak’a göndermede bulundu. Tatlıses, “Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç. Halkın adamıyım. Türküm, Türk olduğum için de iftihar ediyorum. Melek de benim kızım Urfa’da da iki kızım 3 tane kızım var. Dördünü saymıyorum. Elif Ada zaten bebek. Ben 72 yaşındayım hala çalışıyorum. Bana ne yaptılarsa çocukları aynen onlara yapsın.” dedi.

DİLAN ÇITAK’IN YANITI

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in sözlerine hızlı bir şekilde yanıt verdi. “Hiç üzerime alınmıyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan meselelerine, insan meselelerine üzülüyorum. Böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca soyadı konusunda sorduğuna ise “Buna cevap vermeyeyim. Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim. Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum.” yanıtını verdi.

DOST DARBESİ AÇIKLAMASI

2. sayfada yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses bir mekanda görüntülendi. Dost darbesi aldığını belirten ünlü sanatçı, “O benim artık bu saatten sonra dostum değil. 45 senedir birliktesin, dost diyorsun dost senin arkandan sırtından vuruyor.” ifadelerini kullandı.