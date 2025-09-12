ÇİN MALİYE BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Çin Maliye Bakanı Lan Fo’an, ülkenin maliye politikasının bu yıl daha proaktif bir hale geldiğini vurguladı. Lan, çarşamba günü yaptığı açıklamalarda, bu yeni yaklaşımın sürdürülebilir destek sağlama hedefi doğrultusunda geliştirildiğini ve bütçe uygulamalarıyla mali işlemlerin istikrarlı bir seyir izlediğini ifade etti.

MALİYE POLİTİKALARININ ETKİLERİ

Bu proaktif maliye politikası, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve mali istikrarı sürdürmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Lan, bu tür politikaların uygulamaya konulmasının, Çin’in maliye yönetimini daha etkili kılacağını belirtti. Xinhua muhabiri, bu durumun Beijing’den gelen bilgilerle haberin temellerini oluşturduğunu kaydetti.