Douyin Üzerinden Alınan Cüzdan, 7 Milyon Kayıp

ÇİN’DE BİR SOĞUK CÜZDAN DOLANDIRICILIĞI YAŞANDI

Çin’in en çok tercih edilen sosyal medya uygulaması Douyin üzerinde indirimli olarak alınan bir soğuk cüzdan, kullanıcısına 6,9 milyon dolarlık bir kayba yol açtı. Yalnızca birkaç saat içerisinde dijital varlıkların boşaltıldığı, Blockchain güvenlik firması SlowMist tarafından açıklandı. Güvenliği ihlal edilmiş cüzdan, bir kripto para yatırımcısının neredeyse 7 milyon dolar kaybetmesine sebep oldu. Bu olay, güvenilir olmayan kaynaklardan edinilen donanım cüzdanlarının sunduğu büyük riskleri yeniden gündeme getirdi.

DOLANDIRICILIK PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, cüzdanın özel anahtarlarının üretim aşamasında ele geçirildiği belirlenmiş. Dolandırıcıların, piyasa değerinin altında sundukları bu cüzdanları kurbanlarını yakalamak için bir tuzak olarak kullandıkları ve “fabrika mühürlü” görünümdeki cihazlara müdahale ettikleri ifade edildi. Douyin’in, üçüncü taraf satıcılara ürün listeleme olanağı sunması, bu tür dolandırıcılığa meyil verilmesine sebep oldu. Olayın mağdurunun, Bitmain’in kurucu ortaklarından Jihan Wu’nun eski bir çalışma arkadaşı olduğu bildirildi.

Mağdurun tanıdığı ve X platformunda “Hella” adıyla paylaşım yapan kişi, durumu “özenle tasarlanmış bir tuzak” şeklinde değerlendirdi. Çalınan fonların, Kamboçya merkezli Huione Group ağı aracılığıyla aklandığı ve geri alınma olasılığının neredeyse yok denecek kadar az olduğu belirtildi. Hella, güvenilir kanallardan alışveriş yapmanın önemine dikkat çekerek, internet üzerinden satılan birçok cüzdanın sahte olabileceği konusunda diğer yatırımcıları uyardı.

DOLANDIRICILIKLARIN TESPİTİ ÇOK ZOR

SlowMist’te çalışan bir bilgi güvenliği uzmanı ise bu vakanın, birkaç yüz dolar tasarruf etme amacıyla tüm birikimlerin tehlikeye atılmaması gerektiğinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. Uzman, bu dolandırıcılık türlerinin tespitinin oldukça zor olduğunu ve cihazların genelde üçüncü taraf lojistik firmaları tarafından gönderildiğini kaydetti. Ayrıca, paketlemeyi gerçekleştiren kişilerin çoğunlukla suç komplolarının parçası olduklarından habersiz olduklarını ekledi. Bu durum, dolandırıcıların izlerini gizleme konusunda onlara büyük avantaj sağlıyor.