Dövdü, Bıçakladı, Video Çekip Anlattı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, sokak ortasında bir kişiyi dövüp bıçaklayarak komaya sokan şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi’nde, bir sitenin önünde yaşandı. İddialara göre, 49 yaşındaki M.G., şüpheli A.T.E. tarafından darp edilip bacağından bıçaklandı. Olayın bildirilmesi ardından bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sırasında şüpheli kaçmak istese de sağlık ekipleri M.G.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye götürdü.

BICAK VE VIDEO DURUMU

Savcının talimatıyla çevrede yapılan aramalarda, olayda kullanılan bıçak sitenin bahçesinde bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için yoğun bir çalışma yürüttü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, şüpheli A.T.E. tespit edilerek yakalandı. Tutuklanan şüpheli, “Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs” suçlamasıyla Anamur Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.T.E., burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇUN İTİRAFI VE GÖRÜNTÜLERİ

Tutuklanan şüphelinin, M.G.’yi dövüp bıçakladığı anları cep telefonuyla kaydettiği ve suçunu itiraf ettiği video görüntüleri ortaya çıktı. Videoda, şüphelinin kendisine küfür edildiği gerekçesiyle bu durumu gerçekleştirdiğini anlattığı ve “dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor” şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.