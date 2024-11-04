Döviz Açığı Finansal Kesimi Etkiliyor

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜKLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu incelendiğinde, Temmuz 2024 verilerine kıyasla varlıkların 428 milyon dolar ve yükümlülüklerin 8 milyar 189 milyon dolar arttığı görülüyor. Net Döviz Pozisyonu Açığı, 130 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşiyor ve Temmuz 2024 dönemine göre 7 milyar 761 milyon dolar artış gösteriyor.

AUGUSTUS DÖNEMİ VARLIK VE YÜKÜMLÜK DAĞILIMI

Açıklamada şu bilgiler yer alıyor: “Ağustos 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 403 milyon ABD doları ve 40 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 529 milyon ABD doları ve 341 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 428 milyon ABD doları artmıştır.” Yükümlülük dağılımında; yurt içinden sağlanan nakdi krediler 5.695 milyon ABD doları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 2.768 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 274 milyon ABD doları azalmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak yükümlülükler toplamda 8.189 milyon ABD doları artmamaktadır.

KREDİLERİN VADE YAPISI VE KISA VADELİ NET DÖVİZ POZİSYONU

Yükümlülüklerin vade yapısı incelendiğinde; Ağustos 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Temmuz 2024 dönemine göre 3.243 milyon ABD doları, uzun vadeli kredilerin ise 2.452 milyon ABD doları arttığı görülüyor. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 314 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 2.180 milyon ABD doları artış göstermektedir. Ağustos 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 136.748 milyon ABD doları, kısa vadeli yükümlülükler ise 107.178 milyon ABD doları olarak gerçekleşiyor. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası, Temmuz 2024 dönemine göre 3.658 milyon ABD doları azalarak 29.570 milyon ABD doları olarak kaydediliyor. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyindedir.