Döviz Alış-Satış Fiyatları Nedir?

DÖVİZ FİYATLARI VE ALTIN İŞLEMLERİ

İstanbul’da döviz kurları, 39,2870 liradan alınan dolar ve 39,2890 liradan satılan dolar ile işlem görüyor. Euro ise 44,8600 liradan alınırken, satış fiyatı 44,8620 lira olarak belirleniyor. Cuma günü doların satış değeri 39,1310 lira, euro’nun ise 44,9010 lira seviyesindeydi. Spot altın, ons başına 3.317,21 dolardan işlem görürken, bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise 4.190,47 lira seviyesinde devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu ilerlemesiyle birlikte pozitif bir seyir yaşanıyor. İki dev ekonomi arasında başlayan ticaret gerginliklerinin kalıcı olarak çözülmesi amacıyla tarafların Londra’da gerçekleştirdiği ticaret toplantıları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, bu konuya dair gelen haberlerin piyasa dinamikleri üzerinde etkili olabileceğini belirterek, görüşmelerde nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilere ilişkin kısıtlamaların görüşüleceğini ifade ediyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret görüşmelerinin “güzel” geçtiğini belirtirken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick toplantıyı “verimli” olarak değerlendirdi. ABD Başkanı, ticaret görüşmelerine dair açıklamalarında, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerden iyi haberler aldığını ve “Çin ile çok iyi gidiyoruz” dedi. Trump, ABD’li şirketlerin Çin pazarına açılmaları gerektiğini vurgularken, Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna “Göreceğiz” cevabını verdi. Analistler olumlu haber akışının piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirtiyor.