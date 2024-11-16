“Döviz Bürosunda Sahte Dolar Skandalı”

DOLANDIRICILIK OLAYI GAZİANTEP’TE YAŞANDI

Gaziantep’te döviz bürosuna gelen bir kadın, sahte 750 dolar bozdurmak istedi. Para sayma makinesinin yazılım hatası vermesi sonucu 25 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bu dolandırıcılık olayı, iş yeri sahibini ve çalışanlarını mağdur etti. Olayın detaylarına göre, kadın döviz bürosuna gelerek 750 Amerikan doları bozdurmak için talepte bulundu.

Veznedar, kadının getirdiği dolarları para sayma makinesinden geçirdi ancak makine banknotları algılamadı. Bu durumun ardından başka bir para sayma makinesi kullanıldı ve yazılım hatası nedeniyle banknotlar sorunsuzca geçti. Bunun üzerine kadının sahte dolar getirdiği fark edilmeden, veznedar kadınla nakit Türk lirası alışverişi yaptı. Olaydan sonra veznedar, dolarların şüpheli olduğunu iş yeri sahibine bildirdi ve detaylı bir inceleme sonrası dolarların sahte olduğu tespit edildi.

KADINDAN PARAYI GERİ İSTİYORLAR

İş yeri sahibi, vatandaşları sahte paraya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve kadının sahte dolarların karşılığında aldığı parayı geri getirmesini istedi. Dövizci İzzettin Ok, sahte paraların günümüzde çok gerçeğe yakın yapıldığını belirtti. Ok, “Bugün iş yerimize dolar bozdurmak için bir kadın geldi. 750 dolar bozdurmak istedi. Çalışanımızın makinelerinden paralar geçmedi. Patronun masasında olan makineden geçirdi. Dolların sahte olduğunu anladık.” dedi.

VEZNEDARIN AÇIKLAMALARI

Veznedar Elif Torun ise olayı şöyle anlattı: “Bir vatandaş dolar bozdurmak için geldi. Benim makinemden paralar geçmedi. Patronun masasındaki makineden geçirdim ve TL’yi vatandaşa verdim. Daha sonra patrona konu hakkında şüphem olduğunu söyledim, o da inceleyince dolarların sahte olduğunu bildirdi. Dolandırıcının parayı geri getirmesini umut ediyorum.”