Döviz Destekli Stablecoin Yükselişe Geçiyor

ABD DOLARI DESTEKLİ STABLECOIN PAZARI BÜYÜYECEK

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü Senato’da gerçekleştirdiği konuşmada oldukça önemli bir tahminde bulundu. Bessent, GENIUS Yasası’nın etkisiyle ABD doları destekli stablecoin pazarının 2028 yılına kadar 2 trilyon dolarlık bir hacmi aşabileceğini belirtti. ABD’de stablecoin piyasasına dair olan beklentiler giderek artıyor. Hazine Bakanı’nın Senato Tahsisat Komitesi’ndeki en son açıklamaları, sektörün önümüzdeki üç yıl içindeki büyüme potansiyeline dikkat çekiyor.

YASAL DÜZENLEMELER DOLARIN KÜRESEL KULLANIMINI ARTIRACAK

Bessent, dolar destekli stablecoinlerin 2028 yılı sonuna kadar 2 trilyon dolarlık hacmi geçme potansiyelinde olduğunu ifade etti. Senato’daki oturumda konuşan Bessent, hazine bonolarıyla desteklenen stablecoinler için yapılacak yasal düzenlemelerin, doların küresel kullanımını artıracak yeni bir ekosistem yaratacağına vurgu yaptı. GENIUS Yasası kapsamındaki projeksiyonları değerlendiren Bakan, 2 trilyon dolarlık hedefin gerçekçi olduğunu ve bu rakamın aşılmasının bile mümkün gözüktüğünü söyledi.

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE HIZLA ŞEKİLLENİYOR

Stablecoin sektörüne yönelik düzenleyici çerçeve hızla şekilleniyor. Senato’nun günün erken saatlerinde gerçekleştirdiği oylama, GENIUS Yasası’nı son aşmasına taşıdı. Eğer yasalaşırsa, stablecoin ihraççıları varlıklarını tamamen dolar ya da eşdeğer likit değerlerle desteklemek zorunda kalacak. 50 milyar doları aşan piyasa değeri olan şirketler için yıllık denetim şartları öngörülürken, yurtdışı kaynaklı ihraçlar için özel düzenlemelerin de yasada yer aldığı ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın destek verdiği bu düzenleme, doların rezerv para birimi olarak konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

DOLAR DESTEKLİ STABLECOINLERİN PERFORMANSI

Bessent, doların tarihsel süreçte birçok defa sorgulandığını fakat her seferinde yeni mekanizmalarla güçlendiğini hatırlattı ve stablecoinlerin bu süreçte önemli bir rol oynayacağını dile getirdi. Mevcut durumda dolar bazlı stablecoinler 246,9 milyar dolarlık toplam değere sahip ve bu rakam, tüm stablecoin pazarının yüzde 96’sından fazlasını temsil ediyor. Yasal altyapının netleşmesiyle birlikte sektör hareketlenmeye başladı. Bank of America gibi geleneksel finans devlerinin kendi dijital para birimlerini piyasaya sürmeye hazırlanmaları dikkat çekerken, USDC’yi ihraç eden Circle’ın halka arzı büyük ilgi gördü ve şirketin hisseleri ilk işlem gününde yüzde 235 değer kazanmayı başardı.