Döviz Fiyatları Nasıl Belirlendi?

Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Güncel Durum

İstanbul’da dolar 39,2870 liradan işlem görürken, 39,2890 liradan satılıyor. Euro ise 44,8600 liradan alınıyor ve satış fiyatı 44,8620 lira olarak belirleniyor. Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, euro’nun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu. Spot altın ons başına 3.317,21 dolardan işlem görüyor. Ons altın ile bankalar arası ABD Doları/TL kuru dikkate alındığında gram altın 4.190,47 lira seviyesinde bulunuyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili umut verici gelişmeler piyasalara pozitif yansıyor. İki büyük ekonominin ticari gerginliklerini sona erdirmek amacıyla Londra’da gerçekleştirdiği ticaret görüşmeleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, bu konu hakkında gelen haberlerin piyasa trendlerini etkileyeceğini ifade ediyor. Görüşmelerde, nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojik kısıtlamaların ele alınması bekleniyor.

Ticaret Görüşmelerinin İyimser Sonuçları

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gerçekleştirilen görüşmeyi “güzel” olarak değerlendirdi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise toplantıyı “verimli” bulduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Londra’daki ticaret görüşmeleri hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu. Trump, Çin ile ilişkilerin iyi gittiğini ve ABD’li şirketlerin Çin pazarına daha fazla açılmasını istediklerini dile getirdi. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılması üzerine ise “Göreceğiz” yanıtını verdi. Analistler, olumlu haber akışının piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirtiyor.