Döviz Kurları 28 Ekim 2024 Güncel Bilgiler

DOLAR VE EURO KURLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Haftanın ilk günü olan 28 Ekim 2024 pazartesi günü, vatandaşlar dolar ve euro kurlarını dikkatlice izliyor. Dolar/TL kuru son kapanışını 34,2937 TL seviyesinde gerçekleştirdi. Güncel verilere göre, doların alış fiyatı 34,2904 TL iken, satış fiyatı 34,2971 TL olarak işlem görüyor. Euro ise bir önceki kapanışını 37,0978 TL seviyesinde yaptı ve şu anda euro alış fiyatı 37,0939 TL, satış fiyatı ise 37,1018 TL.

DOLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Ekim ayının başına göre dolar, 0,09 TL artış göstererek %0,25 oranında bir yükseliş kaydetti. Yıl başındaki değeri 29,7714 TL’ye kıyasla ise dolar, 4,53 TL’lik bir artışla %15,20 oranında değer kazandı. Geçen yıla nazaran, 28,1948 TL’den 34,2970 TL seviyesine çıkarak %21,68 oranında bir değer artışı yaşandı.

EURODAKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Euro, ekim ayının başına göre 0,89 TL gerileyerek %2,35 oranında bir değer kaybı yaşadı. Ancak yıl başındaki 32,5562 TL seviyesine göre 4,45 TL artış göstererek %13,68 oranında bir değer kazanımı sağladı. Son bir yıl içerisinde euro, 29,8071 TL’den 37,0111 TL seviyesine çıkarak %24,17 oranında bir artış yaşadı.