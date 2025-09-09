Döviz Kurları 9 Eylül 2025 Açıklandı

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

Türkiye’de döviz piyasaları, 9 Eylül 2025 Salı sabah itibarıyla belirgin bir fiyatlama ile işlem görmeye başladı. Bu kritik dönemde Türk Lirası’nın (TL) dövizlerle ilişkisi, yatırımcılar ve bireysel tasarruf sahipleri için yakından izleniyor. Bugün Dolar ne kadar? 9 Eylül 2025 güncel döviz kurları Dolar, euro ve sterlin fiyatları ise şöyle: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 9 Eylül itibarıyla açıkladığı geçici verilerde dolar yaklaşık 41,2878 TL seviyesinden işlem görüyor; euro 48,3865 TL civarındadır. Bu rakamlar, serbest piyasadaki güncel verilerle de büyük oranda paralellik gösteriyor.

DÖVİZ KURLARI DETAYLARI

Dolar Alış: “41,2699 TL” – Satış: “41,2771 TL”

Euro Alış: “48,3550 TL” – Satış: “48,6468 TL”

Sterlin Alış: “55,0058 TL” – Satış: “56,0299 TL”

Bu rakamlar, piyasa kaynaklarıyla uyumlu bir şekilde hareket ediyor ve dolayısıyla güvenilir bir serbest piyasa güncellemesi sunuyor. Dolar/TL kurunda alış ve satış fiyatları arasındaki fark oldukça dar bir aralıkta kalıyor. Alış fiyatı “41,2699 TL” ve satış fiyatı “41,2771 TL” arasında sadece birkaç kuruşluk bir marj mevcut. Bu durum piyasada göreli bir stabilite sinyali veriyor. Yatırımcı eğilimleri açısından doların özellikle 41 TL bandının üzerinde hareket etmesi; hem dövize yoğun bir talep olduğunu hem de olası ekonomik gelişmelere karşı bir bekleyiş olduğunu gösteriyor.

Euro/TL kurunda da benzer bir yapı söz konusu. Alış fiyatı “48,3550 TL”, satış fiyatı ise “48,6468 TL” olarak belirlenmiş durumda. TCMB verilerine göre euro “48,3865 TL” seviyesinde seyrederken, bu durum Avrupa’daki ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalara ve TL’nin küresel para birimleri karşısındaki değerine doğrudan bağlı. Aradaki dar marj, piyasa istikrarını işaret ediyor ve bu durum yatırımcılar için moral kaynağı olabiliyor.

STERLİNİN DURUMU

İngiliz sterlini (GBP/TL) ise diğer iki para biriminden belirgin şekilde daha yüksek seviyelerde; alış fiyatı “55,0058 TL”, satış fiyatı “56,0299 TL” olarak dikkat çekiyor. Bu seviyeler, dolar ve euroya kıyasla ciddi bir prim içeriyor. Sterlin, döviz sepetinde önemli bir ağırlığa sahip para birimi olarak pozisyonunu sürdürüyor ve küresel bazda sterlinin değer kazanımı TL karşısında önemli bir baskı yaratıyor.