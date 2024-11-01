Döviz Kurları Bugün Ne Kadar?

DOLAR VE EURO FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Yatırımcılar, haftanın sonunda döviz kurlarındaki değişimleri takip ediyor. Özellikle “dolar 1 Kasım 2024 Cuma günü ne kadar oldu?” ve “euro kaç TL oldu?” gibi sorulara yanıt bulmak istiyorlar. Güncel döviz fiyatlarını haberin devamında bulabilirsiniz.

1 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI

1 Kasım’da dolar/TL kuru son kapanışını 34.3203 TL’den yapmıştı. Şu an itibarıyla dolar alış fiyatı 34.3168 liradan, satış fiyatı ise 34.3238 liradan işlem görüyor. Euro için bir önceki kapanış 37.2971 TL olarak gerçekleşti. Euronun güncel alış fiyatı 37.2932 liradan, satış fiyatı ise 37.3012 liradan seyrediyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ VE BEKLENTİLER

Bu hafta ekonomi gündeminde birçok önemli gelişme dikkat çekiyor. Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası hakkında beklentiler için kritik bir ölçüt olacak. İstanbul enflasyon verisi, ülke genelindeki enflasyon trendine dair öncü ipuçları sunabilecek. Hafta sonunda yayımlanacak yılın son enflasyon raporunda, ilk faiz indirimi için olası zamanlama bir kez daha değerlendirilecek ve odak noktası haline gelecek.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda ise ABD’nin tarım dışı istihdam verisi ve çarşamba günü başlayacak olan iki günlük Fed toplantısı önemle izleniyor. Fed, faiz politikasına dair kararını perşembe günü açıklayacak. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi notuna yönelik değerlendirmesi ve Hazine’nin 2024 yılı borçlanma planı da haftanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.