Döviz Kurları Bugün Ne Kadar Oldu?

DÖVİZ KURU GÜNCELLEMESİ

Yatırımcılar, haftanın dördüncü gününde dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor. Güncel olarak dolardaki durum şöyle; Dolar/TL kuru alış fiyatı 35,8898 lira, satış fiyatı ise 35,9021 lira. Euronun alış fiyatı 37,3183 lira, satışı ise 37,3386 lira olarak işlem görüyor.

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER

ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanındaki belirsizliklerin azaldığı görülüyor. Küresel varlık fiyatları üzerinde etkili olan bu gelişmelerle birlikte dünya ekonomisi, enflasyon ve resesyon arasındaki dengeyi sağlamak için çaba gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik ve ticaret politikalarına yönelik haber akışı sürekli takip ediliyor.

TAX POLİTİKALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin 2017’de başlattığı vergi indirimlerini sürekli hale getirme hedefinde olduğunu duyurdu. Bessent, “Enflasyonu düşüreceğiz, düzenlemeleri azaltacağız ve vergi indirimlerini sürdüreceğiz. Bu politikaların kalıcı olmasını amaçlıyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DOLAR ENDİKSI VE ANALİZLER

Dolar endeksi, %0,1 artışla 107,7 seviyesine ulaştı. Analistler, yurt içinde veri akışının sakin geçtiğini, yurt dışındaysa Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD özel sektör istihdam raporu (ADP) ve dış ticaret dengesi verileri ile birlikte dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin dikkatle izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan bakıldığında, dolar endeksinde 107,5 seviyesi direnç, 108,5 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.