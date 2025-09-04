Döviz Kurları Büyük Önem Taşıyor

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ DALGALANMALAR

Döviz piyasalarındaki fluctuations, ekonomiyi yakından izleyen herkes için oldukça önemli bir konu. 4 Eylül 2025 güncel döviz fiyatlarıyla birlikte dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son durumu sizlere aktarıyoruz. “Dolar ne kadar?”, “Euro ne kadar?”, “Sterlin ne kadar?” ve “Dolar kuru bugün ne kadar?” gibi soruların cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DOLAR KURU GÜNCEL DURUMU

Dolar kuru bugün ne kadar sorusunun cevabı, alış ve satış fiyatlarıyla netleşiyor. Doların alış fiyatı 41,1616 TL iken, satış fiyatı 41,1667 TL olarak belirlenmiş durumda. 4 Eylül 2025 itibarıyla dolardaki bu seviyeler, döviz alım veya satım işlemlerinde rehberiniz olabilir.

EURONUN GÜNCEL FİYATLARI

Euro fiyatları ise döviz piyasasındaki hareketliliğe bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 4 Eylül’de euro alış fiyatı 47,0385 TL, satış fiyatı ise 48,1558 TL olarak kaydediliyor. Euro ne kadar merak edenler için güncel fiyatlar yukarıda yer almaktadır.

STERLİN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Sterlin, döviz kurlarında önemli bir yere sahip. Güncel sterlin kurlarına bakıldığında, alış fiyatı 55,4004 TL, satış fiyatı ise 55,4534 TL olarak gözlemleniyor. Döviz piyasasında 4 Eylül 2025 itibarıyla sterlinin güncel fiyatları bu şekildedir.