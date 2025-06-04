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Döviz Kurları Dalgalanıyor, İzlenmeli

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARI ÜZERİNE GELİŞMELER

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları yatırımcılar ve vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son zamanlarda ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifeleri üzerine alınan önlemler ve Merkez Bankası’nın enflasyonla ilgili açıklamaları, döviz kurlarında önemli hareketlilik yaratıyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

4 Haziran 2025 Çarşamba itibarıyla döviz kurlarındaki son durum şöyle: Dolar/TL, saat 13:48’de yüzde -0,06 değer kaybıyla 39,1265 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,51 artış göstererek 44,7343’ten satılıyor. Sterlin/TL de yüzde 0,38 değer kazanarak 53,1283 seviyesine ulaşıyor.

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