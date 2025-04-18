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Döviz Kurları Dalgalanıyor, Takip Edin

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda meydana gelen olaylar, döviz kurlarındaki değişimlerin yatırımcılar ve vatandaşlar için dikkatle izlenmesi gereken bir konu olmasını sağlıyor. Özellikle son zamanlarda ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik alınan önlemler ve Merkez Bankası’nın enflasyonla ilgili açıklamaları, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Peki, 18 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte döviz piyasasındaki güncel durum ve detaylar.

DOLAR VE EURO KURLARI

Dolar/TL, saat 09:28 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 38,1598’den işlem görüyor. Aynı zamanda, Euro/TL de yüzde 0,68 artış göstererek 43,5353’ten alıcı buluyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,40 artışla 50,6699’dan satılmakta.

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