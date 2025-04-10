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Döviz Kurları Dalgalanıyor, Takip Edin

DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları yatırımcılar için ve vatandaşlar için yakından izlenmesi gereken bir konu haline getiriyor. ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik atılan adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyon ile ilgili açıklamaları, döviz kurlarında belirli bir hareketliliğe yol açıyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

10 Nisan 2025 Perşembe itibarıyla döviz piyasasında güncel durum şöyle: Dolar/TL, saat 09:37’de yüzde -0,06 değer kaybıyla 37,9452’den işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,41 artış göstererek 41,7527’den satılıyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,43 artarak 48,8112 seviyesinden işlem görüyordu.

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