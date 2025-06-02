Döviz Kurları Dalgalanma Gösteriyor

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için dikkatlice takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle, ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yapılan yeni düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın enflasyon ile ilgili açıklamaları, döviz kurlarında önemli hareketlilikler yaratıyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla döviz kurlarındaki son durum oldukça dikkat çekici. Dolar/TL, saat 13:18 itibarıyla yüzde -0,05 değer kaybı ile 39,1899 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN FİYATLARI

Öte yandan, Euro/TL yüzde 0,61 değer kazanarak 44,7535 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Ayrıca Sterlin/TL ise yüzde 0,37 değer kazanarak 53,1007’den satılmakta. Döviz kurlarındaki bu değişimler, piyasaların dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.