Ekonomi

Döviz Kurları Değişmedi, Faiz Arttı

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DÖVİZ KURLARINDA DEĞİŞİM GÖRÜLMEDİ

Merkez Bankası’nın faiz artırım kararının ardından döviz kurlarında belirgin bir değişim yaşanmadı. Dolar/TL, 38,10 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 43,57 seviyelerinde işlem yapıyor.

FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ AÇIKLANDI

Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltiyor.

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