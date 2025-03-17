Döviz Kurları: Dolar/TL ve Euro/TL Fiyatları

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURUNDAN GELİŞMELER

Küresel piyasalarda meydana gelen gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Son dönemlerde özellikle ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerinde alınan önlemler ve Merkez Bankası’nın enflasyona yönelik açıklamaları, döviz kurlarında önemli hareketlilik yaratıyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

17 Mart 2025 Pazartesi itibarıyla döviz piyasasında doların durumu merak ediliyor. Dolar/TL, saat 13:23 itibariyle yüzde 0,38 artışla 36,6676’dan işlem görüyor. Euro/TL, yüzde 0,62 artarak 39,9738’den işlemde. Ayrıca, sterlin/TL de yüzde 0,25 artışla 47,5238’den satılıyor. Bu veriler, döviz piyasasında yaşanan güncel durumu gözler önüne seriyor.