Döviz Kurları Güncel Değişim Göstermekte

DÖVİZ PİYASASINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel ekonomik durum ve merkez bankası politikalarının etkileri, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Bugün 16 Haziran itibarıyla, döviz alım-satımı yapanlar için “Dolar, euro, sterlin kaç TL?” sorusu büyük bir önem taşıyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar, 39,4420 liradan işlem görüyor. Euro ise 45,6490 liradan haftaya başlangıç yaptı. Serbest piyasada 39,4400 liradan alınan dolar, 39,4420 liradan satılıyor. Euro’nun alım fiyatı 45,6470 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 45,6490 lira olarak kayıtlara geçti. Cuma günü doların satış fiyatı 39,4380 lira, euro’nun satış fiyatı ise 45,5370 lira olarak gerçekleşmişti.