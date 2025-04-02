Döviz Kurları Güncel Durum: 2 Nisan 2025

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda meydana gelen olaylar, döviz kurlarındaki değişimleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son zamanlarda, ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine ilişkin atılan adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyon ile ilgili açıklamaları, döviz kurlarında önemli hareketlilikler oluşturuyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

2 Nisan 2025 Çarşamba gününe dair döviz kurlarındaki son durum şu şekilde. Dolar/TL, saat 13:15 itibarıyla yüzde -0,05 değer kaybıyla 37,9227’dan işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,16 artışla 41,0094’ten satılıyor. Sterlin/TL, yüzde 0,24 artışla 49,0752’den işlem görmeye devam ediyor.