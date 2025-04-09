Döviz Kurları Güncel Durumu Önemli

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için gereken bir konu haline geliyor. Özellikle son zamanlarda, ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik atılımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyonla ilgili açıklamaları, döviz kurlarında belirgin bir hareketlilik yaratıyor.

DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL DURUM

9 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla dolar, saat 11:36’da yüzde 0,12 artışla 37,9940 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro, aynı zaman diliminde yüzde 0,84’lük bir artışla 41,9109 TL’den satılıyor. Ayrıca, sterlin ise yüzde 0,35 artış göstererek 48,7147 TL’den işlem yapıyor.

Bu bilgiler ışığında, döviz piyasasındaki güncel gelişmeler yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.