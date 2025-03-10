Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

DOLAR VE EURO’DA HAFTAYA BAŞLANGIÇ

Dolar yeni haftaya 36,5280 lira, euro ise 39,5700 lira seviyelerinden giriş yaptı. İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 36,5260 liradan alınıyor ve 36,5280 liradan işlem görüyor. Euro ise 39,5680 liradan alınıp, 39,5700 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 36,44 lira, euro ise 39,58 lira seviyesindeydi.

PİYASA DURUMU

Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalar yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Ticaret ve ekonomik etmenler, bu değişimlere etki ediyor. İlgili taraflar, döviz kurlarının seyrini takip ederek stratejilerini belirliyor.