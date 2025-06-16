Döviz Kurları Hakkında Güncel Bilgi

DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel ekonomik gelişmeler ile merkez bankası politikaları döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Bugün, 16 Haziran’da döviz alım-satımı yapanlar için “dolar, euro, sterlin kaç TL oldu?” sorusu dikkat çekiyor. Peki, 16 Haziran itibariyle döviz fiyatları ne durumda?

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar, 39,4420 liradan işlem görüyor. Yine avro, 45,6490 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada dolar, 39,4400 liradan alınırken, satış fiyatı 39,4420 lira olarak belirleniyor. Avronun alım fiyatı 45,6470 lira iken, satış fiyatı 45,6490 lira olarak kaydedildi. Cuma günü ise doların satış fiyatı 39,4380 lira, avronun satış fiyatı ise 45,5370 lira olmuştu.