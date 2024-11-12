Döviz Kurları Ne Durumda? 12 Kasım 2024

DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL DURUM

Haftanın ikinci günü olan 12 Kasım 2024 tarihinde, vatandaşlar döviz kurlarını dikkatle izliyor. Doların şu anki değeri ne kadar? Euro kaç TL oldu? Detaylar haberimizde. Dolar/TL kuru, alış fiyatı 34,3794 liradan ve satış fiyatı ise 34,3831 liradan işlem görmeye başladı. Euro’nun TL karşısındaki alış fiyatı 36,5224 lira, satış fiyatı ise 36,5399 lira olarak kaydedildi.

DÖVİZ KURLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Döviz kurlarını belirleyen birçok faktör var ve bunlar arasında bir ülkenin ekonomik durumu, siyasi durumu ve küresel piyasa koşulları ön plana çıkıyor. Enflasyon ve faiz oranları, döviz kurlarını doğrudan etkileyebiliyor. Yüksek enflasyon, yerel para birimini zayıflatırken, yüksek faiz oranları, yabancı yatırımları çekerek yerel para birimini güçlendirebiliyor.

EKONOMİK GÖSTERGELERİN ROLÜ

Cari açık, kamu borcu ve ekonomik büyüme oranı gibi ekonomik göstergeler de döviz kurları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Siyasi istikrarsızlık, dövize olan talebi artırarak yerel para biriminin değer kaybetmesine neden olabiliyor. Merkez bankalarının faiz oranları ve döviz müdahaleleri ise kurları doğrultmaya yönelik önemli araçlar arasında yer alıyor.

KÜRESEL OLAYLARIN ETKİSİ

Küresel olaylar ve yatırımcıların döviz beklentileri, piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. İhracat ve ithalat dengesindeki değişiklikler de dövize olan talebi etkileyerek kurlar üzerinde ani hareketlere neden olabiliyor. Tüm bu faktörler, döviz kurlarının karmaşıklığını anlamak için göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında yer alıyor.