Döviz Kurları Sürekli Değişiyor

KÜRESEL PİYASALARDAYU DÖVİZ KURLARINDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda meydana gelen değişiklikler, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ile hem yatırımcılar hem de halk için yakından izlenmesi gereken bir konu haline geliyor. Özellikle son zamanlarda, ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifeleri üzerine attığı adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyon ile ilgili açıklamaları döviz kurlarında önemli hareketlilik yaratıyor. Peki, 14 Mayıs 2025 Çarşamba itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte döviz piyasasında son durum ve detaylar.

DÖVİZ KURLARINDAKİ AKTÜEL DURUM

Dolar/TL, saat 11:38 itibariyla yüzde -0,06 azalarak 38,7678’den işlem görüyor. Bugün dolar ve euro fiyatları kaç TL? Aynı zamanda Euro/TL, yüzde 0,51 artışla 43,6105’ten satışta. Euro düştü mü, dolar ne kadar oldu? Sterlin/TL ise %0,26 değer kazanarak 51,8097’den satılıyor.