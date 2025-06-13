Döviz Kurları Sürekli Değişiyor

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Küresel piyasalarda meydana gelen olaylar, döviz kurlarındaki değişimleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son zamanlarda, Fed’in faiz indirme sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası’nın destekleyici hamleleri ve Orta Doğu’da yeniden büyüyen jeopolitik gerilimler, döviz kurlarındaki hareketliliği artırıyor.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ GÜNCEL DURUM

13 Haziran 2025 Cuma itibarıyla döviz kurlarındaki fiyatlar ise şu şekilde: Dolar/TL, saat 09:46 itibariyle yüzde 0,19 değer kazanarak 39,4268’den işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde -0,48 değer kaybederek 45,5025’ten satılıyor. Ayrıca, Sterlin/TL yüzde -0,55 azalarak 53,3749’dan el değiştiriyor.

DOLAR VE EURO KURLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Yatırımcılar, döviz kurlarındaki bu değişimleri dikkate alarak mali stratejilerini gözden geçiriyor. Özellikle Fed’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın alacağı kararlar, döviz piyasasında önemli dalgalanmalara neden olabiliyor. Bu nedenle, gelişmeleri sürekli takip etmek gerekiyor.