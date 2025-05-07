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Döviz Kurları Sürekli Değişiyor

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel piyasalarda meydana gelen olaylar, döviz kurlarındaki değişimleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için dikkatle izlenmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son zamanlarda ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine ilişkin adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyon ile ilgili duyuruları, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

7 Mayıs 2025 Çarşamba itibarıyla Dolar/TL, saat 13:32’de yüzde 0,06 artışla 38,6453 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dönemde yüzde 0,08 artarak 43,9460’dan alım satımı gerçekleştiriliyor. Sterlin/TL’de ise yüzde -0,17 değer kaybıyla 51,6139’dan işlem yapılıyor. Döviz fiyatlarındaki bu değişimler, yatırımcıların kararlarında etkili olan önemli faktörler arasında yer alıyor.

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