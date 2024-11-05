“Döviz Kurları ve Altın Fiyatları”

ALTIN VE DÖVİZ KURLARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasalarda etkili olarak vatandaşların dikkatle takip ettiği bir konu haline geliyor. 5 Kasım Salı günü döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Dolar/TL kuru alış fiyatı 34,3454 lira, satış fiyatı ise 34,3520 lira olarak belirleniyor. Euro’nun TL kuru ise alış fiyatı 37,4384 lira, satış fiyatı ise 37,4514 lira seviyesinde işlem görüyor.

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında enflasyon oranı aylık %2,88 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı %48,58 olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyon beklentilerinin son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti, ancak ekonomik koşulların zorluklarının devam ettiğini belirtti. Ekonomistlerin analizlerine göre, açıklanan son enflasyon verileri Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı alması yönünde bir destek sağlamıyor. Bu yıl faiz indirimi beklenmiyor; ilk indirimin ise 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.