Döviz Kurları Ve Enflasyon 4 Kasım 2024

DOLAR VE EURO KURLARINA YENİ GÜNCELLEME

Yatırımcılar ve vatandaşlar, “Dolar 4 Kasım 2024 Pazartesi günü ne kadar oldu? Euro kaç TL oldu?” gibi sorulara yanıt arıyor. Dolar/TL kuru alış fiyatı 34,3310 liradan, satış fiyatı ise 34,3380 liradan işlem görüyor. Euro’nun şu anda TL karşısındaki alış fiyatı 37,4530 liradan, satış fiyatı ise 37,4674 TL olarak belirleniyor. Güncel döviz kurları ile yatırımcılar doğru kararlar almayı hedefliyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEN GELİŞMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyon beklentilerinin son 2,5 yılın en düşük seviyelerine ulaştığını söyleyerek, “Enflasyonun daha da düşmesi için atılan adımların olumlu etkilerinin görülmeye başladığını” vurguladı. Ancak, Şimşek, enflasyondaki sertliklerin tamamen ortadan kalkmasının zaman alacağını dile getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait enflasyon verilerini paylaştı. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,88 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,58 olarak açıklandı.

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, yeni yıl itibarıyla pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi birçok alanda vergilere zam olarak yansıyacak. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak B-‘ye çıkardı ve bu iyileşmenin ardından Türkiye’nin kredi notu, yatırım yapılabilir seviyenin birkaç kademe altına geldi.